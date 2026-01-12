Designul clasic al ghetelor Chelsea – un echilibru între simplitate și rafinament

Chelsea au apărut în epoca victoriană și au traversat deceniile fără să-și piardă farmecul. Designul curat al acestor ghete, cu elastic lateral, fără șireturi și cu o formă alungită, le face extrem de ușor de integrat într-o mulțime de ținute. De la blugi drepți și sacouri oversized până la rochii fluide sau pantaloni din piele, aceste ghete aduc mereu o notă sofisticată, fără efort.

Un alt motiv pentru care rămân mereu la modă este versatilitatea cromatică. Tonurile de negru, maro cafeniu sau bej nude se potrivesc oricărui sezon și stil. Ghetele Chelsea sunt discrete, dar au acea aură cool care completează perfect un look urban, minimalist sau smart-casual. În plus, în acest an se remarcă prin detalii subtile precum tălpi ușor voluminoase sau finisaje mate, oferind o reinterpretare modernă a unui clasic indiscutabil.

Ghete cu șireturi tip bocanc – mixul între utilitar și chic

Cine ar fi crezut că bocancii, inițial purtați pentru robustețea lor, vor deveni un simbol al modei contemporane? Ghetelor cu șireturi, inspirate din stilul militar sau montan, li s-a oferit de-a lungul timpului o serie de update-uri stilistice care le-au făcut irezistibile. Acum, sunt purtate nu doar pentru confort și durabilitate, ci și pentru efectul cool pe care îl adaugă ținutelor.

Dacă vrei să adaugi o doză de atitudine outfitului tău, o pereche de ghete tip bocanc este exact ce-ți trebuie. Poartă-le cu fuste plisate sau rochii midi pentru un contrast interesant, sau cu jeanși boyfriend și hanorace oversized pentru un look urban, relaxat. Aceste modele se bucură de un comeback puternic în 2026, datorită tălpilor groase, inserțiilor metalice și croielilor care flatează orice siluetă. Stilul lor dur, dar cu accente fashion, le transformă într-un must-have al sezonului.

Ghete western – accente boho pentru ținute cu personalitate

Inspirate de stilul cowboy american, ghetele western au câștigat rapid popularitate datorită siluetei inconfundabile și detaliilor decorative. Vârful ușor ascuțit, cusăturile ornamentale și tocul mediu le fac ușor de recunoscut și de apreciat. Încălțămintea aceasta este pentru femeile care vor să adauge un strop de nonconformism garderobei lor.

Ghetele de tip western nu sunt doar pentru festivaluri sau escapade în natură. În combinație cu rochii vaporoase, pantaloni evazați sau paltoane drepte, creează un look modern, cu influențe boho-chic. În acest sezon, se poartă în nuanțe de camel, alb murdar sau chiar negru lucios, cu texturi din piele întoarsă sau imprimeuri cu aspect reptilian. Sunt alegerea perfectă pentru cele care vor să iasă din tipare fără să piardă din eleganță.

Indiferent de tendințe, aceste ghete și-au câștigat un loc binemeritat în garderoba femeilor tocmai pentru că aduc un plus de stil, fără să sacrifice confortul. Fie că ești adepta clasicului, fie că vrei să experimentezi cu texturi și forme noi, o pereche bine aleasă de ghete te poate ajuta să construiești ținute moderne, cu personalitate, fără prea mult efort. Iar dacă ești în căutarea unor opțiuni elegante, actuale și durabile, intră pe CCC sau vizitează magazinele te așteaptă o varietate de modele de la branduri consacrate, oferte avantajoase și noutăți care merită descoperite. E momentul ideal să găsești acea pereche de ghete care va deveni piesa de rezistență a garderobei tale.