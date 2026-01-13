ROF107: Radar 107.

ATC: 107.

ROF107: Radar de la 107. Este posibil ca avioanele de vânătoare să mai rămână încă 5 minte?



ATC: Recepționat. Am primit. Mulțumim!



ROF107: Radar 107. Am încheiat cu avioanele de vânătoare. Mulțumim, domnilor! Putem continua spre punct.

ATC: Vă mulțumim, 107!



ROF107: Direct către Forțele Aeriene 107.



ROF107: 3134 zecimal 150 și vă mulțumesc foarte mult, domnule! 107.