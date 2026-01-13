ROF107: Radar 107.
ATC: 107.
ROF107: Radar de la 107. Este posibil ca avioanele de vânătoare să mai rămână încă 5 minte?
ATC: Recepționat. Am primit. Mulțumim!
ROF107: Radar 107. Am încheiat cu avioanele de vânătoare. Mulțumim, domnilor! Putem continua spre punct.
ATC: Vă mulțumim, 107!
ROF107: Direct către Forțele Aeriene 107.
ROF107: 3134 zecimal 150 și vă mulțumesc foarte mult, domnule! 107.
Incredibil! Escortă aeriană blocată pentru fotografii: costuri de mii de euro după solicitarea lui Nicușor Dan
Au apărut înregistrări halucinante din momentul în care avionul Spartan care îl aducea înapoi la București din Franța pe Nicușor Dan a fost escortat de două avioane elvețiene. Președintele le-ar fi cerut piloților să aștepte la decolare ca să facă poze. Cele 5 minute de așteptare ale aeronavelor F/A 18 elvețiene ar costa între 4.000 de euro și 6.600 de euro.
ROF107: Radar 107.