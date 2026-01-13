Conform datelor furnizate de meteorologi, temperaturile resimțite au coborât în majoritatea regiunilor între -10 și -18, iar în zonele montane și în depresiuni s-au înregistrat valori sub -20 grade.

Cele mai scăzute temperaturi resimțite au fost în zona montană înaltă: pe Vârful Omu au fost -22 de grade, iar în masivele Călimani, Ceahlău, Bucegi și Parâng temperaturile au variat între -20 grade și -22 grade.

În Transilvania, a fost deosebit de frig în Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov și Alba Iulia, care au avut temperaturi resimțite de -15 până la -17 grade.

Vremea, în Capitală: cât de frig este

În Muntenia și Oltenia, inclusiv în zona Capitalei, temperaturile resimțite au coborât sub -14 grade. Dimineața se circula bine în București, dar cu viteză redusă redusă din cauza gheții. La primele ore ale dimineții se înregistrau -10 grade Celsius.

La ce să ne așteptăm

Potrivit meteorologilor, vremea se încălzi ușor începând de miercuri, însă de la finele săptămânii se va răci din nou.

„O încălzire mai apreciabilă ar fi miercuri, joi și vineri, mai ales pentru partea de sud-vest a țării. Acolo maximele vor începe să tindă spre 8, 10 posibil și 12 grade Celsius. O nouă răcire a vremii este preconizată spre finalul săptămânii, când masa de aer foarte rece dinspre est va reveni, ceea ce va influența mai ales regiunile extracarpatice”, a spus luni meteorologul Mihai Timu, la un post TV.

„Ne așteptăm ca de mâine (marți) până poimâine (miercuri) să se depună chiar 10-15 cm de zăpadă, urmând ca apoi, pe fondul încălzirii, să nu mai avem numai ninsori, ci și precipitații sub formă de lapoviță și chiar ploaie care să favorizeze depunerile de polei, mai ales în jumătatea de nord a țării. Deci, iată că ne așteaptă câteva zile, totuși, cu vreme destul de severă”, a mai spus expertul ANM.