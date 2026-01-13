Decizia vine pe fondul scăderii cererii din industria auto și al declinului general al volumelor de producție. Adient explică faptul că transformările majore din sector, presiunile comerciale și incertitudinile legate de ritmul tranziției către mașinile electrice au afectat puternic operațiunile. Compania subliniază că măsura este necesară pentru menținerea competitivității pe termen lung, în condițiile unei concurențe tot mai puternice și ale costurilor în creștere.

Peste 1.000 de oameni își pierd locurile de muncă

Adient a anunțat încă din urmă cu doi ani că își va restructura operațiunile din Europa, prin reducerea numărului de posturi și mutarea unor activități în țări cu costuri mai mici ale forței de muncă. La acel moment, nu au fost oferite detalii despre amploarea disponibilizărilor sau despre destinația activităților relocate.

Compania este prezentă în România din anul 2000 și are peste 5.800 de angajați în șase unități de producție, printre care Jimbolia, Craiova, Poiana Lacului, Bradu, Ploiești și Pitești. La nivel global, Adient operează peste 200 de fabrici în 29 de țări și furnizează scaune auto pentru producători precum Stellantis, Renault, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford și General Motors.

Concedieri pe bandă rulantă în România

Închiderea fabricii din Ploiești vine într-un context dificil pentru industria auto europeană, afectată de scăderea cererii, costurile ridicate ale creditelor și competiția agresivă din partea producătorilor chinezi. În Prahova, rata șomajului era de 2,22% în 2025, sub media națională, însă disponibilizarea a peste o mie de angajați ar putea pune presiune pe piața locală a muncii.

Planul de restructurare al Adient presupune costuri totale de aproximativ 125 de milioane de dolari și ar urma să genereze economii anuale de circa 60 de milioane de dolari după finalizarea procesului, estimată pentru anul fiscal 2027.