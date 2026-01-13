Autoturismul a fost oprit în cele din urmă în localitatea Călata. În momentul în care polițiștii au ajuns la mașină, bărbatul ar fi încercat să își schimbe locul la volan cu o femeie de 34 de ani aflată în autoturism. În interior se aflau și cei șapte minori, cu vârste între opt luni și 14 ani, conform IPJ Cluj.

Urmărire ca în filme pe străzile din Cluj

Verificările au arătat că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie, acesta fiind anulat anterior pentru alte infracțiuni rutiere. Testarea cu aparatul etilometru a indicat o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore și dus într-un centru de arest preventiv.