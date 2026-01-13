„Trump trebuie să se grăbească. Conform unor informații neconfirmate, în câteva zile ar putea avea loc un referendum surpriză, în cadrul căruia întreaga populație a Groenlandei, în număr de 55.000 de persoane, ar putea vota pentru aderarea la Rusia”, a afirmat fostul președinte rus, acum adjunctul lui Vladimir Putin în Consiliul de Securitate al Rusiei.

„Și atunci s-a terminat. Nu vor mai apărea steluțe noi pe steagul (SUA)”, a adăugat el.

Trump și-a reluat eforturile pentru ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei, un teritoriu danez autonom, argumentând că Washingtonul trebuie să o dețină pentru a descuraja Rusia.

Președintele SUA a declarat că poziția și resursele Groenlandei o fac vitală pentru securitatea națională, ceea ce a stârnit obiecții ferme din partea Danemarcei și Groenlandei.

„Nu vrem să fim americani”, au reafirmat vineri seara partidele din Groenlanda într-o declaraţie comună, după ce Donald Trump a afirmat că Statele Unite vor folosi „metoda blândă” sau „metoda dură” pentru a achiziţiona imensa insulă arctică.

Deși Rusia nu revendică Groenlanda, ea monitorizează de mult timp rolul strategic al insulei în securitatea din zona arctică, având în vedere poziția sa pe rutele Atlanticului de Nord și prezența acolo a unei importante baze militare și de supraveghere spațială a SUA.

Kremlinul nu a comentat noua inițiativă a lui Trump, dar, calificând Arctica drept o zonă de interes național și strategic pentru Rusia, a transmis anul trecut că urmărește cu atenție dezbaterea „destul de dramatică” din jurul Groenlandei.

Țările NATO discută următoarele măsuri pentru a menține în mod colectiv siguranța Arcticii, a declarat luni șeful Alianței, Mark Rutte.