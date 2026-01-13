O persoană și-a pierdut viața, iar alte 35 au fost rănite, luni, după ce un val cu o înălțime cuprinsă între cinci și șase metri a lovit pe neașteptate o plajă din orașul Santa Clara del Mar din provincia argentiniană Buenos Aires, pe coasta Atlanticului, au confirmat surse oficiale, scrie republicworld.com

Un meteotsunami rar și mortal a lovit coasta atlantică a provinciei Buenos Aires din Argentina, în urma căruia o persoană a murit și cel puțin 35 au fost rănite luni după-amiază.

Singura victimă a avut loc în Santa Clara del Mar, unde un tânăr a fost luat de un val brusc de apă și izbit de stâncile de coastă. Pe lângă zecile de răni minore raportate, o altă persoană a suferit un atac de cord în timpul haosului.

Autoritățile provinciale au descris evenimentul ca o creștere bruscă și extraordinară a nivelului mării. Ca răspuns, serviciile de urgență, inclusiv agenții de sănătate, securitate și turism, au fost desfășurate în regiune, iar stațiunile de pe plajă au fost evacuate imediat ca măsură de siguranță.