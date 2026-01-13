De la 1 ianuarie 2026, regulile pentru voucherele de vacanță acordate angajaților din sectorul public s-au schimbat. Noile prevederi sunt incluse în Legea nr. 141/2025 și modifică modul în care instituțiile publice pot oferi acest beneficiu. În acest an, voucherele de vacanță în valoare de 800 de lei pot fi acordate doar angajaților din sectorul public care au salariul net de maximum 6.000 de lei pe lună. Este o schimbare importantă față de 2025, când plafonul era de 8.000 de lei.

Vouchere de vacanță 2026: tot ce trebuie să știi

Beneficiarii pot fi:

angajați din administrația publică centrală și locală, personal din educație, sănătate, ordine publică și apărare, personal contractual din instituțiile publice, dacă se încadrează în plafonul salarial.

Instituțiile acordă voucherele în limita bugetelor aprobate, iar legea nu impune o dată fixă pentru distribuirea lor.

Cum se acordă voucherele

Valoarea este de 800 lei pe an, pe card electronic. Pot fi folosite doar în România, la unități turistice autorizate. Nu mai este nevoie de contribuția financiară a angajatului, cum se întâmpla în trecut. Voucherele sunt valabile 12 luni de la data încărcării pe card. Sumele nefolosite la timp nu se reportează și nu se pot transforma în bani.

Cine NU primește vouchere

Angajații din mediul privat nu primesc vouchere de la stat. Ei pot beneficia de ele doar dacă angajatorul privat decide să le ofere ca avantaj extrasalarial. Cardurile încărcate în anii trecuți pot fi folosite în 2026 doar dacă nu și-au depășit termenul de valabilitate de 12 luni.

Programul are rolul de a sprijini angajații cu venituri medii și, în același timp, de a stimula turismul intern. Banii ajung direct la hoteluri, pensiuni, agenții de turism și alte servicii locale, contribuind la menținerea locurilor de muncă și la creșterea consumului în România.