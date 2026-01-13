Rovinietă 2026. Lovitură pentru șoferi chiar de la începutul anului: cât a ajuns să coste taxa de drum și ce greșeală banală atrage o amendă usturătoare

Șoferii vor plăti mai mult pentru a circula pe drumurile naționale și pe autostrăzile din România, după majorarea rovinietei. Autoritățile avertizează că lipsa taxei de drum atrage sancțiuni serioase, iar controalele sunt făcute automat, prin camere montate pe principalele șosele.

Noua taxă pentru o singură zi de circulație ajunge la 3,5 euro, iar rovinieta anuală poate costa până la 50 de euro. Plata se face exclusiv în format digital, fie online, fie la benzinării sau la terminalele speciale, iar înregistrarea se realizează automat în sistem.

Rovinietă 2026: Cât costă taxa de drum și ce amenzi atrage lipsa ei

Responsabilii atrag atenția că datele trebuie completate corect. O simplă greșeală, cum ar fi introducerea greșită a numărului de înmatriculare, poate face ca rovinieta să fie considerată nevalidă, chiar dacă plata a fost efectuată. În cazul în care șoferii circulă fără rovinietă valabilă, amenzile sunt consistente. Pentru autoturisme pot ajunge până la 1.000 de lei, iar pentru vehiculele de transport marfă sau persoane sancțiunile pot depăși câteva zeci de mii de lei.

Autoritățile analizează și o schimbare mai amplă a sistemului de taxare. În perioada următoare, se ia în calcul introducerea unui model în care șoferii să plătească în funcție de distanța parcursă, nu doar pe perioadă de timp, așa cum se întâmplă în prezent.