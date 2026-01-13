Ziua de marți data de 13

Atât ziua de marți, cât și data de 13, sunt cunoscute ca fiind nefaste și având trei ceasuri rele. Dacă ele sunt combinate, efectul este cu atât mai puternic. Adică, dacă se nimerește să fie o zi de marți, data de 13, superstițioșii cred că se poate întâmpla tot ce este mai rău.

De-a lungul timpului numeroase superstiții au fost asociate cu data de 13, despre care se crede că este un număr blestemat și aducător de nenorociri. Astfel că, cei mai superstițioși evită pe cât posibil să folosească numărul 13 în toate domeniile de activitate.

Unii nu vor să întreprindă niciun fel de activitate importantă într-o zi de 13. Sau evită ca să aibă acest număr la casă, considerând că le aduce ghinion.

De asemenea, ziua de marți este considerată ca având trei ceasuri rele. Conform astrologiei, ziua de marți este guvernată de planeta Marte, care este planeta războiului, a răzvrătirii, a violențelor.

Bătrânii satelor cunoșteau semnificația nefastă a acestei zile, care era asociată cu Marțolea, acesta fiind un spirit rău despre care se spunea că vine și îi ia pe copiii neascultători, dar și pe cei care umblă pe străzi într-o noapte de marți.

