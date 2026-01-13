Situația afectează zeci de blocuri din sectoarele 2, 3, 4 și 5, unde agentul termic nu poate fi livrat la parametri normali din cauza avariei majore produse la CET Sud. Termoenergetica a prelungit cu patru zile termenul de remediere, în condițiile în care Capitala se află sub avertizare de ger, iar oamenii încălzesc locuințele cu ce pot.

Ger de crapă pietrele în București, iar oamenii nu au căldura

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că sistemul de termoficare va funcționa „în regim de avarie”, după discuțiile avute cu reprezentanții ELCEN și Termoenergetica. Edilul spune că, deși prima avarie de la CET Sud fusese remediată, au apărut probleme suplimentare la cazane și echipamente, în încercarea de a suplimenta debitul pentru a compensa pierderile uriașe din rețea.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat că a discutat cu primarul general despre situația critică, care afectează nu doar locuințe, ci și câteva spitale publice. Autoritățile încearcă să stabilizeze sistemul, însă vechimea conductelor și avariile repetate fac ca reluarea furnizării la parametri normali să fie imposibilă înainte de 16 ianuarie. În tot acest timp, bucureștenii din zonele afectate îndură frigul în apartamente, în plin val de ger, în timp ce autoritățile recunosc că sistemul funcționează la limită și că avariile se pot repeta oricând.