Guvernul de coaliţie al prim-ministrului Rosen Jeliazkov, susţinut de GERB-SDS, a demisionat luna trecută după săptămâni de proteste împotriva corupţiei endemice şi a unui nou buget care ar fi majorat unele taxe.

Preşedintele bulgar Rumen Radev i-a cerut luni în mod oficial lui Jeliazkov să încerce să formeze o nouă coaliţie. Cu toate acestea, Jeliazkov a refuzat imediat mandatul, deoarece nu are suficient sprijin în parlament pentru a forma o majoritate stabilă.

Acum, este de aşteptat ca Radev să ofere celui de-al doilea grup politic ca mărime în parlament, reformiştii din PP-DB, şansa de a guverna, dar este probabil ca şi aceştia vor refuza oferta.

Ulterior, Radev va înmâna mandatul unui partid la alegerea sa şi, dacă niciun grup nu va putea obţine majoritatea parlamentară, va dizolva adunarea şi va convoca alegeri anticipate. Ar fi al optulea scrutin din Bulgaria în doar patru ani.

În ciuda acestei incertitudini, Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie, conform programului. Cu toate acestea, are nevoie de stabilitate politică pentru a accelera absorbţia fondurilor UE în infrastructura sa şubredă, pentru a încuraja investiţiile străine şi pentru a eradica corupţia endemică la nivel de stat, notează Reuters.

Coaliţia GERB-SDS a câştigat ultimele alegeri, în octombrie 2024, dar a preluat puterea abia în ianuarie 2025, după luni de negocieri, şi a avut nevoie de sprijinul altor partide din legislativul divizat.