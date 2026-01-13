”Şi ieri am avut o serie de discuţii cu managerii spitalelor, discutăm despre Institutul Clinic Fundeni, Institutul de Oncologie, Institutul CC Ililescu, pentru boli cardiovasculare. Sigur că situaţia a fost monitorizată, încercăm să acoperim această lipsă cu instalaţiile electrice de climatizare sau de încălzire portabile, calorifere şi aşa mai departe, ieri am avut o şedinţă, o discuţie la Ministerul Sănătăţii cu colegul meu, Ministrul Energiei.

Împreună am decis să trimitem de două ori pe zi în aceste spitale echipe tehnice din partea distribuitorului de energie electrică să verifice instalaţiile pentru a monitoriza consumul şi pentru a ne asigura că nu se produce o suprasarcină care apoi să ducă la o catastrofă.

Până în momentul de faţă, indicatorii electrici sunt în condiţii stabile, dar sigur că monitorizăm în continuare, aseară târziu am vorbit cu doamna manager de la Institutul Fundeni care mi-a spus că a început să revină căldura, situaţia începe să se remedieze, încă nu la capacitate maximă, dar lucrurile încep să revină la normal.

Este delicat, este dificil pentru că discutăm despre pacienţi critici, pacienţi cu diverse patologii pentru care temperatura este esenţială în recuperare”, a explicat Alexandru Rogobete pentru News.ro.

Totodată, șeful de la Sănătate a subliniat că la Institutul CC Iliescu, unde în anumite saloane temperaturile ajung la 16 grade, intervențiile chirurgicale care nu sunt urgente au fost amânate.

”La CC Iliescu s-a decis să reducem numărul de intervenţii chirurgicale în special pentru cele care nu sunt urgenţe şi să fie amânate tocmai pentru a nu pune pacienţii, dar şi personalul medical în pericol. Gândiţi-vă că la CC Iliescu sunt saloane, zone, unde temperaturile ajung la 16 grade ori nu este o temperatură optimă pentru pacienţi sau pentru personalul medical.

Se fac internări doar că sunt temporizate cele care pot fi amânate şi nu pun în pericol viaţa pacientului”, a mai spus ministrul.

Întrebat ce soluții se pot găsi având în vedere că sitauția se repetă în fiecare an, ministrul Sănătății a răspuns: ”Nu pot să-mi dau cu părerea pe reţelistică de energie, nu e apanajul meu. Dar cred că ar trebui pentru anumite spitale, în special pentru cele mari, de urgenţă, strategice, să realizăm investiţii astfel încât ele să devină independente din punct de vedere termic. Pentru spitalele mari să investim pentru a avea centrală proprie, de ce nu. În urma crizei pe care am avut-o cu apa, de exemplu, în Prahova, am ajuns la concluzia că pentru aceste spitale strategice este important, dar nu doar pentru ele, să avem un bazin de apă potabil care să asigure funcţionarea spitalului cel puţin 24/48 de ore.

Cel puţin la Ministerul Sănătăţii încercăm să învăţăm din aceste erori repetitive care se văd de ani de zile, care nu au apărut nici în ultimele 6 luni, nici în ultimul an, sunt periodice, de ani de zile, dar cred că important este să privim strategic, spre dezvoltarea sistemului şi voi pune pe masa discuţiilor în acest an ca spitalele mari, spitalele de urgenţă, clinice, cele strategice sau pentru aceste spitale să investim astfel încât să aibă propria centrală termică şi pe viitor să reducem aceste riscuri”.