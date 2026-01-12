Direcția de Sănătate Publică Timiș desfășoară o anchetă epidemiologică pentru identificarea sursei, a declarat managerul spitalului, Marius-Ciprian Olaru. În prezent, unitatea are în îngrijire 466 de pacienți internați în baza art. 110 din Codul penal, proveniți din 14 județe, numărul acestora variind în funcție de deciziile instanțelor și ale organelor judiciare.

Ce se întâmplă cu focarul de râie de la Spitalul Jebel

„La momentul de faţă, situaţia epidemiologică în cadrul unităţii este sub control, fără extinderea focarului. Primele cazuri de scabie au fost confirmate medical la data de 30 decembrie 2025, în urma consultului de specialitate dermatologic. Pacienţii diagnosticaţi se află sub tratament specific, iar evoluţia acestora este favorabilă, fără apariţia de complicaţii. În anii anteriori au fost înregistrate cazuri izolate, aspect corelat cu specificul unităţii şi cu particularităţile regimului de măsuri de siguranţă, în contextul provenienţei pacienţilor din medii social vulnerabile. În prezent, este în desfăşurare ancheta epidemiologică, având ca obiectiv identificarea sursei şi stabilirea contextului epidemiologic”, a declarat managerul SPMS Jebel pentru Agerpres.

Potrivit conducerii, cele mai frecvente diagnostice psihiatrice în rândul pacienților sunt tulburările din spectrul schizofreniei, tulburările bipolare și afecțiunile psihice asociate consumului de alcool și substanțe psihoactive. În ceea ce privește comorbiditățile somatice, diabetul zaharat și hipertensiunea arterială sunt cele mai des întâlnite, fiind monitorizate și tratate conform protocoalelor medicale.

Spitalul nu are atribuții privind stabilirea discernământului, însă 53 de pacienți sunt evaluați în prezent din oficiu de Biroul de executări penale al Judecătoriei, în vederea verificării măsurii de siguranță. Unitatea dispune de 15 paturi în compartimentul de acuți și 15 în compartimentul de drogodependență, unde sunt internați în prezent 20 de pacienți acuți și opt pacienți cu dependențe.

Managerul atrage atenția că este nevoie de personal

Managerul subliniază că volumul și complexitatea activităților impun suplimentarea personalului medical și auxiliar.

„Având în vedere specificul unităţii de psihiatrie şi regimul de măsuri de siguranţă, volumul şi complexitatea activităţilor impun necesitatea asigurării unui personal adecvat pentru supravegherea şi îngrijirea pacienţilor. În contextul cadrului legislativ al ultimilor ani, schema de personal a fost suplimentată în măsura în care a fost permis, însă, la momentul de faţă, se impune în continuare suplimentarea personalului medical şi auxiliar, pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii optime de siguranţă şi calitate”, a mai precizat Marius-Ciprian Olaru.