Potrivit medicilor, tratamentul antiviral început la timp poate face diferența între o evoluție ușoară și una care duce la complicații serioase. În centrele de îngrijire pentru vârstnici, unde virusurile circulă ușor, se recomandă chiar și profilaxia antivirală, indiferent dacă oamenii sunt sau nu vaccinați. Iar în spitale și în aceste centre, purtarea măștii rămâne o măsură de bun-simț în perioadele cu multe infecții respiratorii.

Cazurile de gripă au explodat în România

„Profilaxia antivirală ar trebui luată în considerare în focarele detectate în centrele de îngrijire pe termen lung (LTCF), indiferent de statusul vaccinal. Personalul şi vizitatorii ar trebui să utilizeze măşti în spitale şi în centrele de îngrijire pe termen lung, în perioadele de circulaţie crescută a virusurilor respiratorii. Comunicarea către populaţie este deosebit de importantă cu privire la modul în care poate fi redusă transmiterea şi impactul bolii severe. Sunt necesare mesaje clare privind vaccinarea, respectarea igienei mâinilor şi respectarea etichetei respiratorii”, afirmă sursa citată.

Opt decese în România din cauza gripei într-o singură săptămână

Potrivit cifrelor din ultima săptămână a anului trecut arată că infecțiile respiratorii rămân ridicate: peste 61.000 de cazuri raportate, mai puține decât în săptămâna anterioară, probabil și din cauza sărbătorilor, dar cu mult peste nivelul de anul trecut. Gripa clinică a avut peste 10.500 de cazuri, de două ori mai multe decât în aceeași perioadă a sezonului trecut. Laboratoarele au confirmat 174 de cazuri de gripă, majoritatea cu virus gripal A. Din păcate, în aceeași săptămână au fost raportate și opt decese noi, ajungându-se la 11 de la începutul sezonului.