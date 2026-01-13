Un aspect adesea înțeles greșit ține de rolul real al termostatului montat pe radiator. Acesta nu controlează viteza cu care se încălzește o cameră, ci temperatura finală pe care sistemul o va atinge. Cu alte cuvinte, setarea caloriferului la un nivel mai mare nu va face ca spațiul să se încălzească mai repede, ci doar va permite atingerea unei temperaturi mai ridicate.

Astfel, atunci când caloriferul este setat la nivelul 5, consumul de energie crește considerabil, însă rezultatul nu este o încălzire accelerată, ci o temperatură finală mai mare. Din această cauză, utilizarea constantă a treptelor superioare poate duce la cheltuieli inutile, fără un beneficiu real în ceea ce privește confortul imediat.

Pentru majoritatea spațiilor de locuit, o temperatură de aproximativ 20 de grade Celsius este considerată confortabilă.

Agenția Federală Germană pentru Mediu recomandă, în acest context, setarea caloriferelor la nivelul 3. Această poziție permite menținerea unei atmosfere plăcute în casă, fără a forța sistemul de încălzire să funcționeze la capacitate maximă.

Prin comparație, nivelul 4 poate duce temperatura camerei până la aproximativ 24 de grade Celsius, iar nivelul 5 chiar până la 28 de grade. Deși aceste valori pot părea tentante în zilele foarte reci, ele presupun un consum energetic mult mai mare, care se va reflecta direct în facturile lunare.

Pentru o utilizare eficientă a sistemului de încălzire, este important să fie cunoscute valorile aproximative asociate fiecărei setări a termostatului. Nivelul 2 corespunde unei temperaturi de aproximativ 16 grade Celsius și este potrivit, de exemplu, pentru dormitoare, unde aerul mai răcoros este adesea preferat.

Nivelul 3 asigură circa 20 de grade Celsius și este considerat ideal pentru camerele de zi și alte spații de locuit. Nivelul 4 urcă temperatura până la aproximativ 24 de grade, iar nivelul 5 poate ajunge la 28 de grade Celsius. În plus, simbolul de protecție la îngheț, reprezentat de o stea, menține temperatura la aproximativ 6 grade Celsius, prevenind înghețarea instalațiilor.

Pe lângă reglarea corectă a caloriferelor, există și alte soluții practice care contribuie la reducerea pierderilor de căldură. Menținerea ușilor închise între camerele mai calde și cele mai răcoroase ajută la păstrarea temperaturii dorite. De asemenea, izolarea țevilor de încălzire exterioare poate limita pierderile de energie.

Covoarele sau carpetele amplasate pe podea reduc senzația de frig și împiedică disiparea căldurii, potrivit sursei.