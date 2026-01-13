Nu scăpăm de ger: cod galben în vigoare până miercuri! Meteorologii au extins HARTA

Nu scăpăm de ger: cod galben în vigoare până miercuri! Meteorologii au extins HARTA /Profimedia
Nu scăpăm de ger: cod galben în vigoare până miercuri! Meteorologii au extins HARTA /Profimedia

Nu scăpăm de ger! Meteorologii au actualizat prognoza meteo și au emis marți dimineață o alertă cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, ce vizează aproape jumătate de țară, până miercuri, la ora 10.00.

Alerta cod galben vizează numeroase județe din Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și zona de munte.

Aici, vremea se va menține deosebit de rece, local geroasă. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra în general între -9 și -3 grade și minime între -13 și -6 grade.

Imagine

Meteorologii atenționează că marți (13 ianuarie) vremea se va menține deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul și nord-estul teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între -8 și 2 grade.

Marți noaptea va mai fi ger în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est, temperaturile minime la nivelul întregii țări urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2…3 grade în sudul Banatului.


 

 