Odată cu înaintarea în vârstă,ora la care iei micul-dejun îți poate influența longevitatea, spun cercetări recente.

Cel mai important, rezultatele sugerează că persoanele care luau micul dejun mai târziu aveau un risc ușor mai mare de a muri prematur comparativ cu cele care își luau prima masă mai devreme.

Orele meselor pot ajuta la menținerea unui ritm corporal sănătos

Pentru această analiză, Dr. Dashti și colaboratorii săi au dorit să vadă cum anumite tipare alimentare pot influența rezultatele de sănătate la vârste înaintate. Echipa a urmărit aproape 3.000 de adulți din Regatul Unit pe o perioadă medie de 22 de ani. Participanții aveau vârste cuprinse între 42 și 94 de ani, aproape trei sferturi erau femei, iar 83% nu erau angajați, scrie Clicksanatate.ro

Participanții au fost împărțiți aproximativ egal între cei care luau micul dejun mai devreme și cei care îl luau mai târziu. Grupul „devreme” obișnuia să ia micul dejun în jurul orei 8:00, în timp ce grupul „târziu” mânca mai aproape de ora 9:00.

Pe măsură ce participanții îmbătrâneau, devenea mai probabil să își ia mesele mai târziu. Fiecare deceniu suplimentar de viață era asociat cu o întârziere a micului dejun de aproximativ 8 minute și cu o întârziere a cinei de aproape 4 minute.

Rezultatele publicate în Communications Medicine au arătat că rata de supraviețuire la 10 ani (procentul participanților încă în viață de la începutul studiului) a fost de 89,5% pentru grupul care lua micul dejun mai devreme, comparativ cu 86,7% pentru grupul care mânca mai târziu.

„Diferența a fost semnificativă din punct de vedere statistic, dar modestă”, spune Dashti. „Aceste constatări ar trebui considerate preliminare și interpretate cu prudență.”

Rezultatele au arătat că fiecare oră suplimentară de întârziere a micului-dejun a fost asociată cu o creștere de 11% a riscului de deces în perioada de desfășurare a studiului.

Ora mai târzie a micului dejun a fost asociată constant cu afecțiuni fizice și mentale, precum depresia, somnolența excesivă și problemele dentare. Cercetătorii au mai găsit o legătură între mesele târzii, dificultățile în pregătirea mâncării și un somn mai slab.

Aceste probleme pot face mai dificil pentru persoanele în vârstă să își înceapă ziua cu o masă, potrivit lui Dashti.

„De exemplu, depresia și oboseala pot reduce pofta de mâncare sau pot încetini rutina de dimineață, în timp ce problemele dentare sau de masticație pot face mâncatul inconfortabil, determinându-te să amâni micul dejun”, explică el. „Pentru că studiul nostru este observațional, nu putem spune cu certitudine că aceste probleme de sănătate cauzează micul dejun întârziat, ci doar că ele apar frecvent împreună,”conform sursei precizate.