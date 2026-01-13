Moțiunea critică afirmațiile recente ale ministrului privind o posibilă participare a României la misiuni militare în Groenlanda, considerând că acestea au fost făcute fără o analiză strategică, juridică sau operațională prealabilă. Inițiatorii susțin că astfel de declarații pot afecta credibilitatea României în plan extern și pot crea confuzie în ceea ce privește angajamentele asumate în cadrul NATO și UE.

O nouă moțiune simplă în Parlament. Este vizat rezistul de la Apărare

Documentul subliniază că România se află într-o zonă de importanță strategică majoră, pe flancul estic al NATO, iar orice discuție privind trimiterea de trupe în teatre de operații îndepărtate trebuie fundamentată riguros și prezentată transparent Parlamentului. Senatorii reclamă lipsa unor clarificări privind cadrul juridic al unei eventuale misiuni, existența unui mandat internațional și impactul asupra capacităților operative ale Armatei Române.

Inițiatorii moțiunii afirmă că declarațiile ministrului Miruță ar reprezenta o abatere de la principiile constituționale privind controlul civil asupra armatei și rolul Parlamentului în aprobarea misiunilor externe. Ei susțin că politica de apărare nu poate fi construită pe „speculații” și că astfel de poziții publice riscă să afecteze credibilitatea statului român într-un context geopolitic deja tensionat.

Care sunt acuzațiile inițiatorilor

„România este un stat aflat într-o zonă de maximă sensibilitate strategică, pe flancul estic al NATO, cu responsabilități directe privind securitatea Mării Negre, apărarea frontierelor Uniunii Europene și stabilitatea regională. În acest context, orice declarație publică privind posibila angajare a forțelor armate române în teatre de operații îndepărtate, precum Groenlanda, trebuie să fie rezultatul unei analize strategice riguroase, fundamentate juridic, operațional și politic, și nu al unor speculații sau exerciții de comunicare politică. Constatăm cu îngrijorare degradarea gravă a calității actului de conducere și comunicare publică în domeniul apărării naționale, ca urmare a declarațiilor și pozițiilor recente asumate de Ministerul Apărării, sub conducerea domnului ministru Radu Miruță, reprezentant al USR.

România, ca stat membru NATO și UE, se găsește într-un context geopolitic complex, marcat de o tensiune strategică crescută la nivelul relațiilor transatlantice și între puterile globale, de evoluții incerte în arhitectura de securitate euro-atlantică dar și de discuții la nivelul unor state aliate privind posibile misiuni în regiuni îndepărtate precum Groenlanda”, transmit deputații care au depus moțiunea de cenzură.

Moțiunea acuză, de asemenea, o „lipsă de profunzime instituțională” în modul în care Ministerul Apărării gestionează domeniul securității naționale și avertizează că Armata României nu trebuie folosită în scopuri politice sau de comunicare publică. Senatul urmează să stabilească data dezbaterii și votului asupra moțiunii simple, care, potrivit regulamentului, exprimă o poziție politică a forului legislativ, fără a avea efecte juridice directe asupra mandatului ministrului.