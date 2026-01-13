Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, incidentul a avut loc pe 10 ianuarie, în jurul orei 19.00. Ancheta preliminară arată că minorul l-ar fi lovit pe bărbat cu un obiect tăietor în zona membrelor, în timp ce alte trei persoane, cu vârste între 37 și 54 de ani, ar fi participat la scandal și ar fi tulburat ordinea publică, provocând teamă în rândul locuitorilor din zonă.

Adolescent din Constanța, băgat după gratii după ce a înjunghiat un bărbat

Toți cei patru au fost reținuți pentru 24 de ore. Adolescentul este cercetat pentru lovire sau alte violențe, iar ceilalți trei bărbați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs agresiunea.