La fața locului au intervenit pompierii, echipaje SMURD și polițiștii. Salvatorii au acționat cu autospeciale de descarcerare și au reușit să extragă victima, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, din cauza rănilor foarte grave. Mai exact, bărbatul a fost decapitat în momentul impactului.

Șofer decapitat după ce mașina i-a fost spulberată de un TIR

Șoferul TIR-ului a primit îngrijiri medicale la fața locului, fără a fi necesară transportarea sa la spital. ISU Timiș a transmis că apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 10:10, iar la momentul sosirii echipajelor în vehicule se aflau doar cei doi conducători auto. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia și cine se face vinovat de producerea accidentului.

„În jurul orei 10:10, am fost solicitați să intervenim la un accident rutier pe centura ocolitoare a Timișoarei, între localitățile Șag și Giroc. La locul intervenției s au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD și 12 pompieri. În accident au fost implicate un autotren și un autoturism. În cele două autovehicule se aflau doar conducătorii auto.

În urma impactului, șoferul autoturismului a rămas încarcerat. Victima încarcerată, de sex masculin, a fost extrasă de către pompieri. Din nefericire, aceasta a fost declarată decedată de către medicul sosit la locul accidentului, prezentând leziuni incompatibile cu viața. Totodată, șoferul din autocamion primește îngrijiri medicale la fața locului”, transmit reprezentanții ISU Timiș.