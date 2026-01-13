Potrivit informațiilor comunicate ulterior de Primăria Zimnicea, barja Phoenix Jupiter, aparținând unui armator român, eșuase încă din 20 decembrie 2025 și ajunsese în zona orașului o zi mai târziu. Nava transporta 1.133 de tone de îngrășăminte chimice și, începând de săptămâna trecută, a început să ia apă, până când s-a scufundat complet.

Barjă cu azot, scufundată în apele Dunării

Într-un mesaj publicat pe pagina oficială a primăriei, primarul Petre Pârvu a transmis că situația este monitorizată permanent de instituțiile abilitate și că, până în prezent, verificările zilnice nu indică poluarea apelor Dunării. Edilul a precizat că navigația fluvială nu este afectată și că zona nu ar prezenta riscuri pentru populație sau mediu.

„ÎN AFARA ORICĂRUI PERICOL. Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, informează cetățenii că eșuarea barjei Phoenix Jupiter nu pune sub nici o formă în pericol orașul nostru. Barja Phoenix Jupiter, aparținând unui armator român, a eșuat pe 20 decembrie 2025, pe 21 decembrie, ajungând în dreptul orașului Zimnicea.

Nava este încărcată cu o cantitate de 1133 tone de îngrășăminte chimice. Începând de săptămâna trecută, barja a început să ia apă, la momentul actual fiind scufundată. Organele abilitate monitorizează permanent situația, inclusiv riscul de poluare, cercetarile zilnice arătând că nu s-a produs poluarea apelor Dunării. De asemenea, informăm cetățenii că circulația și transportul pe Dunăre nu este afectat. Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, monitorizează situația, fiind în contact permanent cu instituțiile abilitate ale statului român”, a postat pe contul de Facebook Primăria Zimnicea.