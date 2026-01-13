Ingrediente:

1 felie de pâine din cereale integrale

½ avocado copt

1 vârf de cuțit de sare.

Mod de preparare Se prăjește felia de pâine până devine aurie și fermă. Se scoate sâmburele din avocado. Se folosește o lingură mare pentru a-i scoate pulpa din coajă. Apoi se pune într-un castron și se zdrobește cu o furculiță până se obține consistența dorită. Se pune un praf de sare și se amestecă bine. Se întinde avocado pe pâine și se servește. Se mai pot adăuga și alte ingrediente în funcție de preferințe, de la ierburi aromatice la legume, ouă gătite în diverse feluri sau somon.

Cum poți să faci avocado toast special

Dacă vrei să obții un avocado toast mai deosebit poți freca ușor un cățel de usturoi crud decojit de pâinea prăjită înainte de a adăuga avocado sau amestecă un praf mic de usturoi pudră în avocado. De asemenea, poți adăuga ierburi proaspete cum ar busuiocul, coriandrul, mărarul sau pătrunjelul.

Pentru mai multă aromă poți presăra și un strop de pesto, de sos zhoug (sos picant de coriandru) sau de sos chimichurri.

Combinația de avocado cu ou este una aproape perfectă. Poți pune ou fiert feliat, ou poșar, ou ochi sau chiar și omletă. Avocado toast va fi la fel de bun. Felii de ceapă roșie, ardei iute, bucăți de roșii cherry pot fi adăugate pentru a face un sandvici mai gustos.

O combinație delicioasă este și cea dintre avocado și somon. Poți face avocado toast adăugând fâșii generoase de somon afumat peste care poți presăra fulgi de chili, dacă îți plac preparatele mai condimentate. Pentru un sandivici mai bogat poți completa totul cu felii de ou fiert sau un ou poșat.