Leu

Leul intră într-o perioadă de afirmare financiară clară. Pentru acești nativi, 2026 aduce recunoaștere profesională și venituri pe măsura eforturilor depuse în anii anteriori. Leii care activează în domenii creative, media, divertisment sau leadership pot obține contracte importante sau bonusuri consistente. În plus, curajul lor natural îi va ajuta să negocieze mai bine și să atragă oameni influenți de partea lor.

Capricorn

Capricornul este, fără îndoială, una dintre cele mai favorizate zodii când vine vorba de bani. 2026 recompensează disciplina și răbdarea acestor nativi. Mulți Capricorni vor avansa în carieră, vor primi funcții de conducere sau își vor consolida afaceri începute anterior. Deși nu vor cheltui impulsiv, vor ști exact unde să investească pentru rezultate sigure pe termen lung.

Jupiter și Saturn vor lucra diferit pentru fiecare semn zodiacal, însă pentru unii nativi, banii vor veni mai ușor, fie prin muncă, fie prin șanse neașteptate, investiții inspirate sau sprijin din partea altora. Astrologii indică faptul că Leul, Capricornul, Peștii, Racul, Vărsătorul și Fecioara se numără printre zodiile avantajate pe plan material în 2026.

