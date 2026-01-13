10 alimente care pot crește rapid glicemia scăzută

Fructele uscate, sucurile și bomboanele tari se numără printre cele mai bune gustări pentru creșterea rapidă a glicemiei scăzute. Ca regulă generală, atunci când tratezi un episod de hipoglicemie, este recomandat să consumi aproximativ 15 grame de carbohidrați cu absorbție rapidă, scrie Ca Tine.

Sucul de fructe oferă o sursă concentrată de zaharuri naturale. Nu conține fibrele prezente în fructele întregi. Îl face eficient pentru creșterea rapidă a nivelului de zahăr din sânge. De exemplu, sucul de portocale sau de mere furnizează, în general, aproximativ 15 grame de carbohidrați la o jumătate de cană (circa 120 ml), cantitatea ideală recomandată pentru corectarea hipoglicemiei.

Sucuri precum cel de mere, portocale, struguri, ananas sau merișoare acționează rapid în astfel de situații. Deși sucul nu este o sursă bună de fibre, el oferă vitamine, minerale și antioxidanți care contribuie la protejarea celulelor împotriva deteriorării.

Fructele uscate reprezintă o altă gustare sănătoasă pentru gestionarea nivelului de zahăr din sânge. Prin eliminarea apei, zaharurile naturale devin mult mai concentrate, ceea ce transformă fructele uscate într-o sursă rapidă și ușor de transportat de carbohidrați cu acțiune rapidă.

O cantitate mică din anumite fructe uscate poate furniza aproximativ 15 grame de carbohidrați cu absorbție rapidă. De exemplu, un curmal Medjool mare, două linguri de stafide, opt jumătăți de caise uscate, două linguri de cireșe uscate îndulcite sau trei prune uscate pot avea acest efect. Aceste opțiuni sunt frecvent incluse și în recomandările Academiei de Nutriție și Dietetică pentru alimentația persoanelor cu diabet.

Bomboanele pot ajuta la creșterea rapidă a glicemiei atunci când ai nevoie de o soluție imediată și nu ai alte gustări la îndemână. Aceste produse conțin zaharuri adăugate care ajung rapid în sânge.

Este recomandat să alegi bomboane fără grăsimi, deoarece grăsimea poate încetini digestia și absorbția zahărului.