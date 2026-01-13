Trebuie sa stii ca animalul de companie are nevoie in continuare de plimbari pe afara, chiar daca este foarte frig. De regula, blana este de ajuns pentru a le tine de cald, insa anumite rase cu par scurt o sa aiba nevoie de putin ajutor pentru a isi mentine temperatura corpului ridicata.

Asadar, daca si tu ai un caine care nu are o blana pufoasa, atunci ar trebui sa ii cumperi o haina pe care o gasesti la magazinele de specialitate. Ideal ar fi sa cumperi una care vine dotata si cu o lumina LED ce te ajuta sa il observi fara probleme pe timp de noapte, scerie cumsa.ro

Daca obisnuiesti sa duci cainele in parc, mare atentie sa nu il lasi fara lesa pentru ca acesta se poate aventura pe lacurile inghetate si gheata se poate rupe.

Ideal este ca pe timpul perioadelor cu temperaturi scazute sa scurtezi durata plimbarilor, insa sa maresti frecventa acestora. Asadar, mai bine il scoti afara de 2-3 ori timp de 5-10 minute decat sa te plimbi timp de 30 de minute fara sa il bagi la caldura.

Gheata, sarea sau zapada pot afecta labutele animalelor de companie, asa ca mare atentie sa le cureti si daca este posibil, sa le protejezi. Dupa fiecare plimbare, curata labutele cainelui, dar si burta pentru ca si acolo se aduna murdarie de pe jos.

De asemenea, poti cumpara lotiuni sau ceara pentru labutele cainelui, iar astfel te asiguri ca le tii protejate pe perioadele cu temperaturi extrem de scazute.

Este foarte important sa cureti labutele cainelui dupa fiecare plimbare pentru ca pe timp de iarna se utilizeaza diverse substante chimice pentru a preveni inghetarea trotuarelor. Daca nu ii cureti labutele, cainele se va linge si exista riscul de intoxicatie.

Daca stai la curte si iti tii cainele afara, ar trebui sa ii oferi toate conditiile pentru ca acesta sa fie protejat de caldura. Ii poti pune cateva paturi sau paie ori fan pentru ca acesta sa se poata proteja de temperaturile scazute. Nu uita ca trebuie sa aiba la dispozitie apa, asa ca inlocuieste-o de fiecare data cand ingheata.

Animalele de companie trebuie hranite bine pe timp de iarna, insa nu in exces. Pe timpul iernii, ar trebui sa maresti cantitatea de mancare pentru ca animalele de companie consuma mai multe calorii pentru a se incalz, scrie aceeași sursă.