Colonoscopia permite examinarea directă a interiorului colonului și identificarea unor modificări precum polipii, inflamațiile sau alte leziuni care nu pot fi depistate prin analize obișnuite. Această examinare oferă medicului o imagine clară asupra stării mucoasei intestinale.

Deși pregătirea necesară poate fi percepută ca neplăcută, colonoscopia este o procedură sigură și extrem de valoroasă. Realizată la momentul potrivit, poate preveni evoluția unor boli grave și poate salva vieți.

Ai grijă de tine!

