„Petrolierul a fost vizat de un atac cu dronă", a informat KazMunayGas într-un comunicat. „A avut loc o explozie, dar nu un incendiu. Nimeni nu a fost rănit, iar nava este în stare bună de navigare”, a precizat KazMunayGas.

Nava Matilda urma să încarce țiței kazah la terminalul CPC pe 18 ianuarie, potrivit Reuters. O sursă a declarat pentru agenție că vasul, aparținând companiei elene Thenamaris, urma să transporte petrol provenit din câmpul petrolifer Karachaganak când a fost lovit.

Petrolierul, lovit de două drone

Un oficial Thenamaris a confirmat că petrolierul a fost lovit de două drone în timp ce se afla la aproximativ 48 de kilometri de punctele de ancorare ale CPC.

„Nu au existat răniți, iar nava a suferit daune minore la nivelul punții, complet reparabile. Nava, deși este în stare de navigabilitate, a părăsit zona”, a declarat reprezentantul companiei.

Două surse din securitatea maritimă au indicat că la bord a izbucnit un incendiu, stins rapid de echipaj.

Aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului ajung pe piețele internaționale prin oleoductul Caspian Pipeline Consortium, care leagă câmpurile petroliere kazahstane de portul rusesc Yuzhnaya Ozereyevka, în apropiere de Novorossiysk.

Incidentul survine în contextul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia, menite să reducă veniturile și capacitatea militară a Moscovei.

Grupul KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan, este acționarul majoritar al KMG International, care deține brandul Rompetrol și operează peste 1.100 de stații de alimentare în România, Georgia, Bulgaria și Republica Moldova.