Creșterile salariale se aplică tuturor nivelurilor de încadrare (A–DS), iar în anumite situații se adaugă indemnizații suplimentare, pentru îngrijirea mai multor persoane, pentru copii sub 6 ani sau pentru lucrătoarele care dețin certificare profesională.

Badante „conviventi” – salarii lunare minime în 2026

DS: 1.681,85 euro (inclusiv indemnizația de funcție); +119,62 euro pentru mai mulți asistați

D: 1.611,65 euro

CS: 1.193,43 euro; +119,62 euro pentru mai mulți asistați; +30 euro pentru certificare

C: 1.123,25 euro

BS: 1.053,03 euro; +138,49 euro pentru copii sub 6 ani; +30 euro certificare

B: 982,83 euro; +30 euro certificare

AS: 912,63 euro

A: 772,21 euro

Part‑time (conviventi)

C: 814,32 euro

BS: 737,14 euro (+97,03 euro pentru copii sub 6 ani)

B: 702,01 euro

Lucrul de noapte – badante conviventi

Asistență nocturnă DS: 1.695,41 euro (+119,62 euro pentru mai mulți asistați)

Asistență nocturnă CS: 1.372,44 euro (+119,62 euro; +30 euro certificare)

Asistență nocturnă BS: 1.210,97 euro (+138,49 euro pentru copii sub 6 ani; +30 euro certificare)

Prezență nocturnă: 810,82 euro

Indemnizație hrană + cazare (valori zilnice)

Prânz: 2,33 euro

Cină: 2,33 euro

Cazare: 2,00 euro

Total: 6,66 euro/zi

Badante „non conviventi” – plata la oră în 2026

DS: 9,96 euro (+0,70 euro pentru mai mulți asistați)

D: 9,57 euro

CS: 8,30 euro (+0,70 euro)

C: 7,86 euro

BS: 7,45 euro (+0,84 euro pentru copii sub 6 ani)

B: 7,01 euro

AS: 6,61 euro

A: 5,61 euro

Înlocuire în zilele de repaus (sostituzione per riposo)

CS: 8,90 euro/oră

DS: 10,75 euro/oră

Webcolf subliniază că aceste valori sunt simulări, iar grilele oficiale pentru 2026 vor fi publicate spre finalul lunii ianuarie. Dacă vrei, pot transforma aceste date într‑un tabel clar, o variantă scurtă pentru social media sau o știre completă pentru publicul larg.