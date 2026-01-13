Salarii badante Italia 2026. Sumele au crescut oficial de la 1 ianuarie: câți bani primesc în mână româncele care îngrijesc bătrâni și ce bonusuri pot cere acum

În 2026, îngrijitoarele („badante”) din Italia vor avea salarii minime mai mari, atât în cazul contractelor cu locuire la domiciliul persoanei asistate („conviventi”), cât și pentru cele fără locuire („non conviventi”). Noile valori sunt estimate pe baza actualizărilor ISTAT și a prevederilor din contractul colectiv (CCNL) reînnoit la 28 octombrie 2025, potrivit simulărilor realizate de platforma Webcolf.

Creșterile salariale se aplică tuturor nivelurilor de încadrare (A–DS), iar în anumite situații se adaugă indemnizații suplimentare, pentru îngrijirea mai multor persoane, pentru copii sub 6 ani sau pentru lucrătoarele care dețin certificare profesională.

Badante „conviventi” – salarii lunare minime în 2026

  • DS: 1.681,85 euro (inclusiv indemnizația de funcție); +119,62 euro pentru mai mulți asistați
  • D: 1.611,65 euro
  • CS: 1.193,43 euro; +119,62 euro pentru mai mulți asistați; +30 euro pentru certificare
  • C: 1.123,25 euro
  • BS: 1.053,03 euro; +138,49 euro pentru copii sub 6 ani; +30 euro certificare
  • B: 982,83 euro; +30 euro certificare
  • AS: 912,63 euro
  • A: 772,21 euro

Part‑time (conviventi)

  • C: 814,32 euro
  • BS: 737,14 euro (+97,03 euro pentru copii sub 6 ani)
  • B: 702,01 euro

Lucrul de noapte – badante conviventi

  • Asistență nocturnă DS: 1.695,41 euro (+119,62 euro pentru mai mulți asistați)
  • Asistență nocturnă CS: 1.372,44 euro (+119,62 euro; +30 euro certificare)
  • Asistență nocturnă BS: 1.210,97 euro (+138,49 euro pentru copii sub 6 ani; +30 euro certificare)
  • Prezență nocturnă: 810,82 euro

Indemnizație hrană + cazare (valori zilnice)

  • Prânz: 2,33 euro
  • Cină: 2,33 euro
  • Cazare: 2,00 euro
  • Total: 6,66 euro/zi

Badante „non conviventi” – plata la oră în 2026

  • DS: 9,96 euro (+0,70 euro pentru mai mulți asistați)
  • D: 9,57 euro
  • CS: 8,30 euro (+0,70 euro)
  • C: 7,86 euro
  • BS: 7,45 euro (+0,84 euro pentru copii sub 6 ani)
  • B: 7,01 euro
  • AS: 6,61 euro
  • A: 5,61 euro

Înlocuire în zilele de repaus (sostituzione per riposo)

  • CS: 8,90 euro/oră
  • DS: 10,75 euro/oră

Webcolf subliniază că aceste valori sunt simulări, iar grilele oficiale pentru 2026 vor fi publicate spre finalul lunii ianuarie. Dacă vrei, pot transforma aceste date într‑un tabel clar, o variantă scurtă pentru social media sau o știre completă pentru publicul larg.