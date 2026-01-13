Dimineață tensionată în regiunea Romagna, din nordul Italiei, după ce două cutremure au fost resimțite puternic de populație.

Primul seism a avut loc la ora 9:27:58, cu magnitudinea 4,3, având epicentrul la 7 kilometri sud‑vest de Russi (Ravenna), la o adâncime de 23 de kilometri.

La doar câteva minute distanță, la 9:29:17, a urmat un al doilea cutremur, de această dată cu magnitudinea 4,1, cu epicentrul la 8 kilometri est de Faenza, la 22 de kilometri adâncime. În Forlì, sute de oameni au ieșit speriați în stradă.