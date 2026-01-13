Cutremur în nordul Italiei: oamenii au ieșit panicați în stradă. Clădirile publice, evacuate de autorități

Panică în nordul Italiei! Un cutremur, urmat de o scurtă replică, a fost resimțit în regiunea Romagna. Oamenii au ieșit speriați în stradă. Până acum nu au fost raportate pagube, scrie presa locală. Autoritățile au evacuat toate clădirile publice, iar pompierii verifică structurile afectate. Martorii din Forlì au relatat că seismul a fost precedat de un zgomot lung și puternic.

Dimineață tensionată în regiunea Romagna, din nordul Italiei, după ce două cutremure au fost resimțite puternic de populație.

Primul seism a avut loc la ora 9:27:58, cu magnitudinea 4,3, având epicentrul la 7 kilometri sud‑vest de Russi (Ravenna), la o adâncime de 23 de kilometri.

La doar câteva minute distanță, la 9:29:17, a urmat un al doilea cutremur, de această dată cu magnitudinea 4,1, cu epicentrul la 8 kilometri est de Faenza, la 22 de kilometri adâncime. În Forlì, sute de oameni au ieșit speriați în stradă.

 