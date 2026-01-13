Un strat consistent de gheață s-a depus pe pistele Aeroportului din Viena, iar fenomenul a continuat chiar și după intervențiile de îndepărtare, a transmis un purtător de cuvânt. În consecință, mai multe zboruri au fost redirecționate către alte aeroporturi.

Totodată, zborul Austrian Airlines programat să plece la ora 06:55 de pe Aeroportul Otopeni către Viena a fost anulat, potrivit bucharestairports.ro.

Ploaia înghețată a afectat și activitatea Aeroportului din Praga, care funcționează într-un „mod foarte limitat”, conform unui mesaj publicat pe platforma X. Sunt așteptate întârzieri pe tot parcursul zilei, iar sosirile au fost restricționate în timp ce echipele lucrează la dezghețarea pistei principale.