Traficul aerian, perturbat de ger! Haos pe mai multe aeroporturi europene: restricțiile impuse

Traficul aerian, perturbat de ger! Haos pe mai multe aeroporturi europene: restricțiile impuse / Profimedia
Traficul aerian, perturbat de ger! Haos pe mai multe aeroporturi europene: restricțiile impuse / Profimedia

Haos pe mai multe aeroporturi europene marți dimineață, după ce condițiile de îngheț au perturbat grav traficul aerian. Aeroportul Internațional din Viena și cel din Bratislava au fost închise până cel puțin la ora locală 11:00 (12:00 ora României), iar Aeroportul Vaclav Havel din Praga a anunțat restricții majore ale operațiunilor.

Un strat consistent de gheață s-a depus pe pistele Aeroportului din Viena, iar fenomenul a continuat chiar și după intervențiile de îndepărtare, a transmis un purtător de cuvânt. În consecință, mai multe zboruri au fost redirecționate către alte aeroporturi.

Totodată, zborul Austrian Airlines programat să plece la ora 06:55 de pe Aeroportul Otopeni către Viena a fost anulat, potrivit bucharestairports.ro.

Ploaia înghețată a afectat și activitatea Aeroportului din Praga, care funcționează într-un „mod foarte limitat”, conform unui mesaj publicat pe platforma X. Sunt așteptate întârzieri pe tot parcursul zilei, iar sosirile au fost restricționate în timp ce echipele lucrează la dezghețarea pistei principale.

 

 