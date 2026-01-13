Casa Albă a publicat pe rețelele sociale o imagine editată în care președintele american Donald Trump privește de la fereastra biroului său o hartă mare a Groenlandei, cu mesajul „Monitorizând situația”.

Postarea apare după declarația de duminică, în care președintele american a afirmat că Statele Unite vor obține Groenlanda „într-un fel sau altul”. Luni, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a precizat că Donald Trump „nu a stabilit un calendar” pentru o eventuală preluare, însă subiectul „rămâne o prioritate”.

Karoline Leavitt a subliniat că președintele consideră achiziția Groenlandei necesară pentru a preveni o posibilă preluare de către China sau Rusia, scenariu pe care îl vede ca fiind periculos pentru SUA, Europa și chiar pentru Groenlanda. Ea a adăugat că integrarea în Statele Unite ar putea fi în avantajul Groenlandei, beneficiind de protecția americană.

În timp ce Trump și susținătorii săi invocă argumente de securitate națională, Groenlanda, Danemarca și alți aliați ai SUA resping categoric ideea. Guvernul Groenlandei a transmis luni că „nu poate accepta în niciun caz” intenția președintelui american de a prelua controlul asupra teritoriului.

Miercuri este programată o întâlnire importantă la Washington, unde ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, și omologul danez, Lars Løkke Rasmussen, vor discuta cu secretarul de stat american, Marco Rubio, pe fondul acestei controverse.