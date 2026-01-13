”USR A LUAT GUVERNUL PE PERSOANA FIZICA. Acordul pentru MERCOSUR nu s-a discutat în Coaliţie. Inacceptabil! Nu s-a discutat nici în Guvern. Absolut inacceptabil! Dna ministru Toiu mandatează-în nume personal-pe reprezentantul României la UE să voteze pentru acest acord”, spune senatorul PSD Daniel Zamfir pe Facebook.

Daniel Zamfir o face praf pe Oana Țoiu după semnarea acordului pentru MERCOSUR

PSD critică faptul că România ar fi susținut acordul fără garanții clare privind protejarea fermierilor români în fața importurilor din America Latină. Partidul a cerut premierului Ilie Bolojan să clarifice dacă a fost informat și dacă a aprobat mandatul transmis la Bruxelles. Totodată, social-democrații anunță că vor folosi toate procedurile disponibile la nivel european pentru a modifica acordul în favoarea producătorilor locali.

”De ce tace, prim ministrul Bolojan? Cum rămâne cu Acordul Coaliţiei? Sper să nu aibă useriştii tupeul să ceară susţinere pentru dna Ţoiu la moţiunea ce va să vină...”, comentează Zamfir.

Ce spune Nicușor Dan despre acordul care i-a distrus pe fermieri

În replică, președintele Nicușor Dan a transmis că România a votat pentru acord după ce, împreună cu alte state europene, a obținut elemente suplimentare de protecție pentru fermieri. Șeful statului afirmă că înțelegerea va crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume și va oferi României acces la exporturi fără taxele vamale ridicate aplicate până acum.

Potrivit acestuia, Comisia Europeană ar urma să aloce până la 45 de miliarde de euro suplimentari pentru Politica Agricolă Comună, ca măsură de sprijin pentru fermierii europeni în contextul noului acord. Disputa politică vine în contextul în care PSD a anunțat deja că nu o va susține pe Oana Țoiu la moțiunea simplă care urmează să fie depusă în Parlament.