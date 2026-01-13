În prezent, în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași sunt internați 21 de pacienți diagnosticați cu gripă, 17 cu viroze respiratorii de alte etiologii și opt cu pneumonie. Cel mai mic pacient are o lună, cel mai vârstnic are 90 de ani.

Pe lângă aceste persoane care au necesitat internare, în triajul unității medicale se prezintă zilnic 20 - 25 persoane care au viroze respiratorii. În urma consultului de specialitate necesită tratament la domiciliu.

La Spitalul de Boli Infecțioase din Iași sunt și cazuri internate la terapie intensivă din cauza infecțiilor respiratorii severe.

”Sunt persoane în categoriile de risc, nevaccinate. (...) Suntem în vârful sezonului gripal. Tot mai multe persoane se prezintă la triaj cu simptome precum nas înfundat sau curgător, durere în gât, tuse, dureri musculare sau articulare. Dacă la aceste simptomatologii se adaugă și febra, există suspiciunea de gripă, cea mai severă formă de viroză respiratorie.

Deși ne așteptam la o creștere a cazurilor de virozelor respiratorii, numărul actual depășește estimările”, a declarat dr Florin Roșu.

Potrivit lui, vaccinarea rămâne, însă, singura metodă eficientă și dovedită de prevenire a gripei.

”Nu este niciodată prea târziu să ne vaccinăm și să ne protejăm sănătatea în această perioadă. Gripa, care este cea mai severă formă de viroză respiratorie, poate fi combătută, prevenită prin vaccinare, mai ales la persoanele cu risc: persoanele de peste 65 de ani și copiii. Există, într-adevăr, posibilitatea să dezvoltăm gripă, chiar dacă suntem vaccinați, însă forma este ușoară, ameliorată, tratamentul putând fi la domiciliu”, a precizat dr. Florin Roșu.

El recomandă prezentarea cât mai rapidă la medic pentru stabilirea unui diagnostic precis și inițierea unui tratament adecvat.

”E foarte important să ne prezentăm cât mai repede la medic imediat ce apar primele simptome de viroze respiratorii. Durata de boală cât și de cea de recuperare va fi mult mai mică”, a mai spus dr. Florin Roșu.

Ca măsuri preventive, managerul Spitalului de Boli Infecțioase recomandă evitarea spațiilor aglomerate, igiena corectă a mâinilor, alimentație bogată în fructe și legume și purtarea măștii de protecție în caz de simptome.