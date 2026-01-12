Fertilizarea in vitro este una dintre cele mai cunoscute metode de tratament pentru infertilitate și presupune obținerea embrionilor în afara organismului, în condiții strict controlate de laborator. Procedura implică mai multe etape, de la stimularea ovariană și recoltarea ovulelor până la transferul embrionului în uter.

Decizia de a apela la fertilizare in vitro este una complexă și presupune evaluări medicale detaliate, dar și un proces emoțional intens. Fiecare caz este diferit, iar succesul depinde de numeroși factori, motiv pentru care abordarea este întotdeauna personalizată.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.