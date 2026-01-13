Într-un comunicat postat pe site-ul său, PSRM a catalogat declarația președintei Maia Sandu drept "un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalității moldovenești, a Constituției, a suveranității și neutralității țării" și consideră "deosebit de cinic și periculos faptul că astfel de declarații provin de la o persoană care deține temporar funcția de președinte al Republicii Moldova".



Prin urmare, susțin socialiștii, Maia Sandu "trebuie să demisioneze imediat, deoarece fiecare zi a președinției sale reprezintă o amenințare la adresa existenței Republicii Moldova ca stat independent".



PSRM, formațiune de opoziție, solicită în acest context Procuraturii Generale, Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și celorlalte instituții competente "să inițieze imediat o anchetă privind posibila trădare, deoarece apelurile publice ale șefului statului la dezmembrarea țării sunt supuse celui mai dur control juridic și politic".



Socialiștii îndeamnă de asemenea celelalte formațiuni ale opoziției să "lase deoparte diferențele tactice și să se unească împotriva regimului Maia Sandu, care conduce țara spre pierderea suveranității, divizarea societății și o catastrofă națională".



"Republica Moldova nu este un obiect de negociere, nu este o monedă de schimb și nu este o "greșeală istorică", așa cum încearcă să o prezinte unioniștii. Este casa noastră comună și nu vom permite ca aceasta să fie distrusă la cererea curatorilor externi și a executorilor lor locali", mai afirmă PSRM, citat de Agerpres.

Interviul care a făcut valuri pe scena politică

Într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici, Maia Sandu a spus pentru prima dacă că, în eventualitatea unui referendum pe tema unirii cu România, ea ar vota pentru reunire, dar a apreciat că aderarea la UE este un obiectiv realist pentru protejarea suveranității Republicii Moldova.

În discuția desfășurată în podcastul jurnaliștilor Rory Stewart și Alastair Campbell, ea a vorbit și despre amenințările venite din partea Federației Ruse, afirmând că președintele rus Vladimir Putin urmărește să își extindă influența asupra Europei.



"Priviți ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană", a afirmat Maia Sandu.



Totuși, întrebată direct dacă susține unirea cu România, Maia Sandu a răspuns fără ezitare: "Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România".



Ea a explicat că, la sfârșitul anilor "80 și începutul anilor "90, în contextul mișcărilor de renaștere națională, exista un sprijin semnificativ pentru această idee, însă lipsa unui referendum face imposibilă evaluarea exactă a voinței populației de atunci.



"Dacă e să judecăm după numărul mare de oameni care au participat la mișcarea de renaștere națională și după sutele de mii de persoane care au ieșit în Piața Marii Adunări Naționale, putem spune că ar fi existat un suport pentru reunirea cu România", a declarat lidera de la Chișinău.



"Ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la Uniunea Europeană și noi acționăm în acest sens. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea", a subliniat Maia Sandu.

