În cadrul vizitei, Maia Sandu va avea întrevederi cu oficiali europeni importanți, precum preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas, comisarul european pentru extindere Marta Kos, dar și cu alți oficiali de rang înalt, unde va sublinia angajamentul Republicii Moldova de a avansa reformele necesare pentru aderarea cu drepturi depline.

Ea a evidențiat că, deși guvernul de la Chișinău este pregătit să înceapă următoarea etapă de negocieri, progresul este împiedicat de poziția Ungariei față de aderarea Ucrainei, ceea ce blochează indirect și Moldova, conform newsmaker.md.

Președinta Maia Sandu a reafirmat că Moldova și Ucraina merită să avanseze simultan către UE, în baza unui proces meritocratic stabilit de Comisia Europeană. În acest context, Chișinăul va continua implementarea reformelor legislative și economice conform standardelor europene, indiferent dacă oficial se va deschide sau nu procesul formal de negocieri.

Raportul european subliniază progrese în domenii cheie precum securitatea energetică, decarbonizarea și drepturile fundamentale, însă rămân provocări legate de contextul regional și dezvoltarea economică în condiții de incertitudine generate de războiul din Ucraina.