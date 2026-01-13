După ce cei doi au trecut de controlul de securitate, personalul a verificat-o pe femeie și a constatat că nu prezenta semne de viață. Un agent de securitate a observat că aceasta avea o temperatură anormal de scăzută și nu respira, moment în care a fost activat protocolul de urgență. La fața locului au intervenit rapid agenți de securitate, membri ai Gărzii Civile și personal medico-legal.

Un bărbat a încercat să se îmbarce într-un zbor din Tenerife cu soția moartă într-un scaun cu rotile

Bărbatul le-ar fi spus anchetatorilor că soția sa murise cu câteva ore înainte, chiar în aeroport, însă această versiune este pusă sub semnul întrebării, iar autoritățile investighează circumstanțele exacte ale decesului. El a fost arestat, iar ancheta continuă pentru a stabili dacă există vreo răspundere penală.

Incidentul vine la doar o lună după un alt caz asemănător, când o femeie britanică de 89 de ani a fost adusă deja decedată la bordul unui avion pe ruta Málaga–Gatwick. Rudele au susținut atunci că aceasta „adormise”, însă echipajul a descoperit înainte de decolare că femeia nu mai era în viață, iar zborul a fost întârziat cu 12 ore, conform presei spaniole.

Autoritățile spaniole investighează acum modul în care astfel de situații au putut trece neobservate până în fazele finale ale îmbarcării.