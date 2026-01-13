Guvernul anunţă, marţi, că ofiţerul de presă din cadrul Direcţiei Comunicare de la palatul Victoria, care a împiedicat jurnaliştii, la Parlament, să îi ia declaraţii premierului Ilie Bolojan, a fost sancţionat cu reducerea salariului de bază cu 5%, pe o durată de o lună.

"Comisia convocată la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului pentru cercetarea disciplinară a angajatului cu atribuții de ofițer de presă din cadrul Direcției Comunicare și Relații cu Presa, implicat în situația din data de 26 noiembrie 2025, de la Palatul Parlamentului, și-a încheiat activitatea.

Comisia a constatat săvârșirea unei abateri disciplinare în urma căreia angajatul a fost sancționat cu reducerea salariului de bază cu 5% pe o durată de o lună, potrivit art. 248 alin 1 lit.c din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată", anunță Guvernul, într-o informare de presă.