Judecătorii au menținut condamnarea pronunțată în februarie 2025 de Tribunalul Constanța, care stabilise aceeași pedeapsă cu închisoarea. Negoiță a fost obligat și la plata a 800 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Primarul din Cernavodă a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare

”În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge apelul declarat de inculpatul Negoiţă Liviu Cristian împotriva sentinţei penale nr. 77/07.02.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 7594/118/2022, ca nefondat. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul Negoiţă Liviu Cristian la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat”, se arată în minuta Curţii de Apel Constanţa, citată de News.ro.

Faptele de care este acuzat

Potrivit procurorilor anticorupție, în perioada aprilie 2017 – august 2019, edilul ar fi aprobat, fără respectarea prevederilor legale, 33 de ordonanțări de plată prin care Primăria Cernavodă ar fi virat nelegal suma totală de 9.307.790 de lei către un club sportiv. Ancheta a stabilit că plățile nu aveau bază legală și au fost efectuate în mod repetat, ceea ce a dus la încadrarea faptei ca abuz în serviciu în formă continuată.