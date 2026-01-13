„Din punctul meu de vedere, suntem bolnavi mintal. Noi toți ăștia care acceptăm toată treaba asta, că nu se poate să te conducă patru persoane să facă ce vor cu țara asta. Și toată lumea doarme, bă, toți, toți stau și discută și nu se întâmplă nimic. Dar eu vorbesc de clasa politică, frate. Stai mă puțin, cum să mă conducă pe mine trei? Bă, dacă măcar erau deștepți. Dar ai văzut ce poate să facă, rămâi tâmpit. Ăla ne bagă în război cu NATO. Adică niște oameni bolnavi, nu știu, că nu poți să faci asta chiar intenționat. Eu zic că nu ne duce mintea, frate”, a comentat Serghei Mizil în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Serghei Mizil, atacuri în rafală la adresa USR și Bolojan

Întrebat despre situația economică și scumpirile cauzate de măsurile de austeritate impuse de premierul Ilie Bolojan, Mizil a vorbit despre pensionarii care nu își permit nici măcar medicamente și a atras atenția că situația este foarte gravă:

„Du-te în farmacii să vezi bătrânii că își cumpără câte o pastilă că nu mai au bani. Păi m-a costat, am fost răcit, m-au costat medicamentele de răceală 700 și ceva de lei într-o săptămână. Medicamente de răceală, adică niște medicamente simple, efervescente, nu se poate. Am luat-o razna complet, dar nu știu, mă, dacă toată lumea doarme… toată lumea e fericită, toată lumea e bună”, a continuat Mizil.

De asemenea, Serghei Mizil a comentat și prezenta USR în Guvernul Bolojan, aruncând critici dure fără pic de perdea:

„N-avem ce face, ăștia suntem. Eu rămân șocat nu știu, nu îmi dau seama. Cum să te conducă un partid cu 6%, 7%, de la care toți miniștrii care au fost au fost varză, varză. Nu țin cu niciun partid, dar chiar așa, varză în toate domeniile. Băi frate, nu se poate să distrugi absolut tot, tot, tot, tot, cu bună știință. Cum se poate așa ceva? Adică dacă un ministru spune că agricultura nu are probleme, și votează altfel doi de la USR, toată lumea nu scoate un cuvânt. Bolojan ăsta e ceva îngrozitor. Eu nu știu cum îl țin ăștia. Din punctul meu de vedere, știi a cui e vina în toată combinația asta? A PSD-ului. Pentru că nu au plecat”, a mai declarat Serghei Mizil.

Cât de scandalul în care este implicat ministrul Justiției, Radu Marinescu, după atacul reziștilor la adresa lui, Serghei Mizil susține că până și în scandalurile legate de plagiat este aceeași persoană a USR care face asta.

Serghei Mizil susține că USR urmărește să ia și portofoliul Justiției

„Aceleași persoane, mă, de 10 ani de când au început ăștia. Aceleași persoane, aceleași vorbe, aceiași jurnaliști, aceleași chestii. Și lumea pune botul, mă. Nu știu, mă, nu înțeleg. Aceeași poveste cu plagiatul. Aceeași persoană îi prinde pe toți. Nici măcar nu îi duce capul să schimbe persoana. Tu îți dai seama cum ne consideră de proști?”

Și hai că pe mine mă face imediat ceaușist, putinist. Acum dacă ieși împotrivă, ești putinist din prima. Am văzut și la alte posturi că suntem putiniști și analfabeți funcționali. De unde au scos-o, nu știu. Faci pariu că iau justiția și se termină complet. O să vezi ce bagă la pușcărie pe ăștia care mai mârâie”, a prevestit Mizil.