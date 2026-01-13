„Un ministru simpatic s-a transformat peste noapte într-un mincinos”

Sindicatul „Diamantul” îl acuză frontal pe Miruță că încearcă să lege artificial reducerea de 10% a cheltuielilor cu personalul de majorarea vârstei de pensionare.

Organizația spune că ministrul „s-a transformat peste noapte într-un mincinos”, după ce acesta a afirmat că majorarea vârstei de pensionare ar fi „compromisul acceptat de coaliție” pentru a evita tăieri de salarii sau disponibilizări.

Sindicatul demontează logica ministrului: „Reducerea de 10% = cheltuieli curente. Vârsta de pensionare = cheltuieli viitoare. Dacă mâine crești vârsta de pensionare la 60 sau 65 sau 100 de ani, bugetele MAI și MApN pe 2026 nu scad cu niciun leu.”

Sindicatul acuză și faptul că politicienii evită să recunoască public că polițiștii și militarii contribuie la bugetul de pensii: „Orice retorică despre pensiile militare este mincinoasă cât timp nu recunosc contribuția individuală a polițiștilor și militarilor.”

Europol: „Militarii și polițiștii NU vor mai accepta să fie bătaia de joc a politicienilor”

Și Sindicatul Europol, transmite un avertisment fără echivoc, amintind că marți de la oira 17:00, Federația Publisind, la care este afiliat Sindicatul Polițiștilor Europol, a fost invitată de către ministrul Cătălin Predoiu la o ședință de lucru.

„Militarii și polițiștii NU vor mai accepta să fie bătaia de joc a politicienilor.”

Organizația subliniază că declarațiile lui Miruță și ale premierului Bolojan sunt „profund manipulatoare”, în condițiile în care:

legea pensiilor militare a fost deja modificată,

vârsta de pensionare este acum 60 de ani,

iar din 2031 va crește oricum la 65 de ani.

Europol avertizează că efectele declarațiilor politice sunt deja dramatice: „Aproximativ 25.000 de angajați iau în calcul plecarea din sistem prin pensionare.”

În paralel, tinerii ar putea pleca masiv prin demisie, ceea ce ar duce la „slăbirea gravă a capacității statului de a asigura siguranța cetățenilor”.

Reprezentanții sindicatelor participă astăzi la o ședință convocată de ministrul Cătălin Predoiu, iar după întâlnire promit să anunțe „măsurile care se vor impune”.