Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara a transmis că victima a fost scoasă de pompieri din locuința cuprinsă de fum, dar nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată de echipajul medical al Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara.

Potrivit reprezentanților instituției, pompierii care au sosit la fața locului pentru stingerea incendiului au constatat că arderea se manifesta generalizat în interiorul apartamentului și au intervenit pentru localizarea și lichidarea flăcărilor.

De asemenea, s-a acționat pentru evacuarea a cinci persoane, alte două ieșind singure din clădirea în care se află apartamentul victimei.

Intervenția echipajelor de pompieri din Ilia și Dobra s-a realizat cu trei autospeciale de stingere, la fața locului fiind direcționată și o ambulanță SMURD.