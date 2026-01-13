În această perioadă, când temperaturile din termometre au scăzut dramatic, încălzirea locuinței devine una dintre principalele preocupări ale multor gospodării. Sistemele de încălzire sunt folosite tot mai intens, iar acest lucru se reflectă rapid în costurile la energiea electrică. Dincolo de confort, modul în care este reglat termostatul joacă un rol esențial atât în menținerea unei temperaturi plăcute în interior, cât și în controlul consumului. Specialiștii în domeniu atrag atenția că o setare aparent banală, precum poziția caloriferului, poate face diferența.