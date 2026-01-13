Un echipaj de jandarmerie aflat în misiune luni, 12 ianuarie, în jurul orei 23.30, a găsit o femeie întinsă pe trotuarul de pe Bulevardul George Enescu din municipiul Botoșani. Având în vedere temperaturile scăzute și riscul rapid de instalare a hipotermiei, jandarmii au solicitat intervenția unei ambulanțe.
Femeia, cunoscută ca persoană fără adăpost, a fost preluată de echipajul medical și transportată la Unitatea de Primire a Urgențelor a Spitalului Mavromati. Ulterior, aceasta a fost internată la Secția de Psihiatrie pentru îngrijiri de specialitate.
"Jandarmii botoșăneni vor acorda în continuare atenție persoanelor vulnerabile, în contextul temperaturilor scăzute prognozate în această perioadă, în vederea prevenirii unor posibile cazuri medicale grave, care le-ar putea pune în pericol viața", au transmis reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Botoșani.