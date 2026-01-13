”Un accident s-a produs în mediul forestier, pe raza localităţii Rodna, unde o persoană este rănită, (copac / lemn căzut peste picior) prezentând suspiciune de fractură la un membru inferior. Zona este greu accesibilă, deplasarea fiind îngreunată de stratul de zăpadă”, a transmis, marţi, ISU Bistriţa-Năsăud.

La caz au fost alocate un echipaj de prim ajutor (EPA) de la Staţia de Pompieri Sângeorz-Băi şi o autospecială şenilată din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bistriţa, precum și angajați din cadrul Salvamont Bistriţa-Năsăud şi SVSU Rodna.

”A fost luată în calcul intervenţia aeriană, însă elicopterul este indisponibil în acest moment din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile”, au transmis pompierii.

În momentul publicării acestei știri, echipajele de intervenţie sunt în deplasare către locul evenimentului.