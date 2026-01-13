El a anunțat că a anulat toate întâlnirile cu oficiali iranieni până când „uciderea fără sens a protestatarilor” se va opri, avertizând că „ucigașii și abuzatorii” vor plăti un preț mare.

Trump a încheiat postarea cu „AJUTORUL ESTE PE DRUM. MIGA!!!”, unde MIGA înseamnă „Make Iran Great Again”, o variantă a sloganului său „MAGA”.

Mesajul vine după avertismentele sale recente privind o posibilă intervenție militară americană dacă violențele continuă, în timp ce Teheranul s-a declarat pregătit pentru conflict, dar deschis negocierilor.

„Patrioți iranieni, CONTINUAȚI SĂ PROTESTAȚI – PRELUAȚI-VĂ INSTITUȚIILE!!! Notați numele ucigașilor și abuzatorilor. Ei vor plăti un preț mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor SE VA OPRI. AJUTORUL ESTE PE DRUM. MIGA!!!”, a scris Donald Trump pe rețeaua Truth Social.

Manifestațiile au izbucnit în Iran acum două săptămâni, declanșate de prăbușirea rialului la un minim istoric față de dolar și de nemulțumirile economice majore, evoluând rapid în proteste antigubernamentale împotriva conducerii clerice.

Autoritățile iraniene au răspuns cu forță, întrerupând accesul la internet și telefonie, iar organizații pentru drepturile omului au confirmat peste 500 de morți printre protestatari, bilanțul real fiind probabil mai mare din cauza blackout-ului comunicațional.