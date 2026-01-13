În cazul studenților, finanțarea destinată burselor sociale a fost majorată cu 60 de milioane de euro, după ce Comisia Europeană a aprobat alocarea fondurilor în luna decembrie. Deși valoarea individuală a burselor nu va fi modificată, sumele suplimentare permit acordarea sprijinului pentru aproximativ 40.000 de studenți. Statul oferă mai multe tipuri de burse, atât în sistemul preuniversitar, cât și în cel universitar, fiecare având criterii și cuantumuri distincte.

Tipurile de burse acordate elevilor și studenților în 2026

Elevii înscriși în învățământul de stat preuniversitar pot primi patru categorii de burse. Bursa de merit are un cuantum de 450 de lei pe lună. Bursa socială este stabilită la 300 de lei lunar. Bursa tehnologică este acordată tot în valoare de 300 de lei pe lună. Bursa destinată sprijinirii reintegrării școlare a mamelor minore ajunge la 700 de lei lunar.

În ceea ce îi privește pe studenți, aceștia pot beneficia de trei tipuri de burse. Bursa de doctorat are valoarea de 3.700 de lei pe lună. Bursa de studiu este stabilită la 2.165 lei lunar. Bursa socială pentru studenți are un cuantum de 925 de lei pe lună. Aceste burse sunt acordate exclusiv pentru lunile în care există activitate didactică și numai studenților înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat.

Regulile de acordare a burselor pentru elevi

Bursa de merit și condițiile de eligibilitate

Bursa de merit este destinată elevilor de gimnaziu, liceu și învățământ profesional. Conform regulamentului aprobat prin hotărâre de guvern, aceasta se acordă primilor 15% dintre elevii fiecărei clase, cu condiția ca media generală obținută în anul școlar anterior să fie mai mare sau egală cu 9.00.

În plus față de procentul de 15%, beneficiază de bursă și elevii care au aceeași medie cu ultimul elev inclus prin aplicarea acestui prag.

Pentru elevii de clasa a V-a se ia în calcul media primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent, iar pentru elevii de clasa a IX-a este luată în considerare media de admitere în învățământul liceal și profesional.

De asemenea, elevii din fiecare clasă a IX-a admiși la liceu fără susținerea examenului de Evaluare Națională, pe baza obținerii pe parcursul gimnaziului a unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau a unui premiu I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, pot primi bursa de merit.

Ultima zi de vacanță: elevii revin joi în bănci. Când va avea loc următoarea vacanță

Bursa socială pentru elevi, inclusiv în învățământul primar

Bursa socială este disponibilă și pentru elevii din învățământul primar și se acordă mai multor categorii. Sunt eligibili elevii proveniți din familii care realizează un venit mediu net pe membru de familie, supus impozitării, calculat pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie.

Pot primi această bursă elevii cu unul sau ambii părinți decedați, precum și cei pentru care a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul sau plasamentul de urgență. Sunt incluși și elevii cu deficiențe sau afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrați conform legislației în vigoare.

De asemenea, pot beneficia elevii cu afecțiuni oncologice sau cronice care sunt școlarizați pentru o perioadă mai mare de patru săptămâni în cadrul „Școlii din spital” sau la domiciliu, precum și elevii care revin în unitatea de învățământ după școlarizarea în „Școala din spital”. În aceeași categorie se află elevii proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Pentru acordarea bursei sociale, elevii trebuie să îndeplinească simultan două condiții. Aceștia trebuie să fi promovat la toate disciplinele și să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior.

Bursele sociale sunt plătite și pe durata vacanțelor școlare, cu excepția elevilor care nu au promovat anul școlar, a celor care sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat peste 20 de absențe nemotivate într-un an, precum și a celor care repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale.

Gerul crunt blochează școala. Elevii trimiși acasă, cursuri mutate online în mai multe județe

Bursa tehnologică și condițiile specifice

Bursa tehnologică este destinată elevilor din învățământul tehnologic și profesional și se acordă la propunerea dirigintelui. Pentru a beneficia de acest sprijin, elevii trebuie să fi obținut media 10 la purtare la finalul anului școlar anterior. Elevii care repetă anul pierd bursa, cu excepția situațiilor în care repetarea este determinată de motive medicale sau de decizia de a trece de la învățământul liceal la cel profesional.

Sprijinul pentru mamele minore care revin la școală

Bursa pentru sprijinirea reintegrării școlare a mamelor minore este acordată elevelor care au devenit mame și care se întorc la cursuri după naștere. Această formă de sprijin are ca scop prevenirea abandonului școlar. Tinerele mame pot primi bursa până la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu, chiar și în situația în care împlinesc 18 ani pe parcurs. Elevele beneficiare care acumulează cel puțin 60 de absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.

Criteriile de acordare a burselor pentru studenți

Bursa de doctorat pentru studenții-doctoranzi

Bursa de doctorat este acordată studenților-doctoranzi înmatriculați la programele de studii universitare de doctorat organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, indiferent de anul de studii în care se află.

Bursa de studiu și regulile aplicabile din anul universitar 2025–2026

Începând cu anul universitar 2025–2026, bursa de studiu se acordă exclusiv studenților înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat, atât la programele de licență, cât și la cele de masterat. Pentru studenții înscriși pe locuri cu taxă, universitățile au libertatea de a acorda burse din fonduri proprii, conform propriilor regulamente.

Bursa socială pentru studenți și categoriile eligibile

Bursa socială pentru studenți este acordată sub formă de sprijin mai multor categorii. Beneficiază studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din familii monoparentale sau din centre de plasament, care nu realizează venituri peste plafonul stabilit pentru acordarea bursei sociale. Sunt incluși și studenții cu afecțiuni medicale grave. De asemenea, pot primi bursă socială studenții a căror familie nu a realizat, în cele 12 luni anterioare începerii semestrului sau anului universitar, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Ilie Bolojan preia șefia interimară la Ministerul Educației. Soluție de avarie după o demisie uitată în sertare