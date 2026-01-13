În paralel, Departamentul Trezoreriei a desemnat filialele din Iordania și Egipt drept teroriști globali special desemnați, acuzându-le că sprijină Hamas. Filiala libaneză a primit și o etichetare suplimentară din partea Trezoreriei, arată Fox News.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că aceste măsuri reprezintă începutul unei acțiuni susținute pentru a contracara violența și destabilizarea generate de aceste grupări.

Decizia privind filiala iordaniană vine la câteva luni după ce Iordania a interzis oficial organizația, deși anterior tolerase o parte din structurile sale politice, precum Frontul Acțiunii Islamice.

În noiembrie, președintele Donald Trump a emis un ordin executiv prin care cerea evaluarea anumitor filiale ale Fraților Musulmani pentru posibila includere pe listele de organizații teroriste. Principalul argument a fost că, masacrul din Israel, din 7 octombrie 2023, facțiunile militare ale Frăției Musulmane ar fi spijinit Hamas, Hezbollah și alte grupări palestiniene în atacuri împotriva partenerilor SUA.

Statele Florida și Texas au desemnat deja Frații Musulmani drept organizație teroristă.