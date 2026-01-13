Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Române, în timp ce se aflau la semafor, jandarmii au observat doi bărbați care se certau violent în trafic. Conflictul escaladase rapid, cei doi amenințându-se reciproc cu un pistol și un cuțit.

Dat fiind pericolul imediat, jandarmii au acționat prompt pentru a-i dezarma și imobiliza pe cei implicați, prevenind astfel posibile vătămări ale altor participanți la trafic sau ale pietonilor aflați în zonă.

„Cele două persoane implicate au fost imobilizate și conduse la Secția 9 Poliție, pentru aplicarea măsurilor legale. În urma verificărilor, s-a stabilit că pistolul era de tip airsoft“ - conform Jandarmeriei Române.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și proveniența armelor folosite.