„Dragi români, vă chem joi, 15 ianuarie, la Universitate, să fim împreună nu pentru un protest împotriva unei clase politice, ci pentru o atitudine în fața poporului român.

Sunt momente cruciale în viața unui român când, fără o anumită atitudine, acel popor poate să dispară.

Există în istoria noastră momente când s-au ridicat oameni ca să apere lucruri care sunt greu de atins cu mâna. Când țara aceasta era atacată de armatele austro-ungare, un mare român, generalul Ion Dragalina, a dat un ordin: „Vă ordon, de la general la soldat, să apărați cu prețul vieții vatra strămoșească, pământul sfânt al țării și cinstea numelui de român.”

Vă chem, dragi români, să apărăm, înainte de toate, cinstea numelui de român.”, a declarat Dan Puric.